Vídeo: Instrutores caem de 60 metros de altura em cachoeira

Dois instrutores de rope jump, uma modalidade de salto em queda livre, passaram por um momento de tensão recentemente, eles caíram de uma altura de cerca de 60 metros, na cachoeira Can Can, na cidade de Ibaté.

Diferente do que talvez você possa estar imaginando, o que diferencia esta prática, do incidente que se pode ver nas imagens, é que no rope jump quando a pessoa salta, a corda estica e forma uma espécie de pêndulo humano e na gravação, feita por um grupo de ciclistas que estava no local, percebe-se que ambos os instrutores vão direto em direção à água.

Por sorte, um freio de emergência foi acionado, evitando assim que algo fatal ocorresse.

Em entrevista ao G1, Adelino Martins, líder da equipe responsável pelos saltos, relatou que o incidente aconteceu por falha humana e que nunca nada parecido havia ocorrido. De toda forma, Martins reforça que ambos os instrutores estão bem e que receberam os cuidados médicos necessários no local.

O líder de equipe comentou ainda que a empresa de esportes radicais possui total expertise para esta prática e que já conta com mais de 200 saltos, somente em Ibaté. “O nosso esporte é de alto risco, não somos pessoas irresponsáveis que saem amarrando uma corda. Temos todas as regulamentações para trabalho em altura”, explicou Adelino.

Confira abaixo o vídeo do ocorrido que foi divulgado por um canal do YouTube.