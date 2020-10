Depois de noitada, homem acorda com cachorro estranho e descobre que o adotou no dia anterior

O que você já foi capaz de fazer após ter bebido bastante em uma noite? Esta com certeza é uma pergunta que pode gerar risos ou desespero em muitas pessoas, isso porque quando consumido em excesso, o álcool pode fazer, por exemplo, que você nem se lembre do que aconteceu no dia anterior e um caso de um homem tailandês está para provar isso.

Segundo informações do site Bored Panda, Yutthaphum Kaewekhem saiu para celebrar com amigos e acabou bebendo bastante e quando acordou no outro dia teve uma surpresa, havia um cachorro sorrindo ao seu lado.

O fato, posteriormente esclarecido, aconteceu quando Kaewekhem encontrou o pet do lado de fora de uma restaurante e como aparentava estar abandonado resolveu adotá-lo, dando um lar.

Como sua “adoção” aconteceu quando não estava sóbrio, o homem voltou ao restaurante para se certificar de que realmente o cãozinho não tinha dono e como foi confirmado, Yutthaphum seguiu com a acolhida do pet, que já recebeu todos os cuidados, inclusive uma visita ao veterinário e o nome de “Moota”.

Agora, os dois se tornaram amigos inseparáveis e Kaewekhem sempre faz publicações em seu perfil do Facebook com o cachorrinho. Confira abaixo uma delas.