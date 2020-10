Vídeo: Carro com mãe e duas crianças é atingido por trem e arrastado por 500 metros

Uma família da cidade de Juatuba, em Minas Gerais, passou recentemente por um momento de desespero enquanto faziam um trajeto de carro. Após tentar cruzar uma linha de trem, a mulher e seus dois filhos tiveram o veículo atingido em cheio por um trem, que os arrastou por cerca de 500 metros.

Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança é possível ver o momento que o trem se choca contra o carro e o sai empurrando até conseguir parar.

Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido, mas ao que se pode notar, o veículo foi bastante afetado pelo impacto.

Leia também:

De acordo com o site Band, em entrevista, a mulher relatou que os matagais que acompanham a linha férrea e o vidro do carro que estava fechado, dificultaram sua visão, o que resultou no acidente, que poderia ter sido fatal. A mãe, não identificada comentou ainda que não ouviu nenhum aviso sonoro, este que sinaliza a chegada do trem.

Ambos estão bem, tanto a mãe, quanto as crianças de 1 e 9 anos, embora o susto.

Em nota oficial, a empresa responsável pela linha férrea diz lamentar pelo ocorrido, mas reforça que todos os cuidados foram adotados pelo condutor do trem, incluindo a sinalização sonoro e por luz, para a travessia segura na via. Além disso, deixou uma orientação: “A empresa enfatiza que, ao atravessar a via férrea, é extremamente importante que motoristas e pedestres sigam as orientações de 'pare, olhe e escute'”.

As imagens, além de ganharem diversas páginas de notícias, se tornaram virais nas redes sociais. Confira abaixo.