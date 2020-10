Vídeo: Cachorros invadem agência bancária para fugir do calor intenso e aproveitar ar-condicionado

Parece que o calor intenso feito nos últimos dias tem afetado não somente os humanos, mas também os animais. Recentemente, um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou um fato inusitado, diversos cachorros “invadiram” uma agência bancária para se esconderem do calor e assim desfrutar do vento e temperatura agradável do ar-condicionado.

Nas imagens publicadas por um canal do YouTube é possível ver ao menos 8 cachorros deitados na região em que ficam localizados os caixas eletrônicos e a porta giratória que dá acesso à região de atendimento do banco.

O homem não identificado que aparece nas imagens ainda brinca: “Acredite se quiser. Bobos? Bobos somos nós! Tem outro lá, só no arzinho-condicionado”, finalizou.

É possível notar que todos os animais estão descansando e que escolheram o local como abrigo para fugir do calor que se tornou intenso e tem registrado temperaturas significativas nas últimas semanas.

Quer conferir como foi o momento? Assista abaixo o vídeo divulgado no YouTube.

Cuidados com o pet em dias de calor

De acordo com o site australiano sobre bem-estar animal, RSPCA, alguns cuidados devem ser adotados com os pets em dias de elevadas temperaturas, evitando riscos de insolação, dentre eles:

Evitar passear com pets em horário de maior calor, não somente pelo risco de desidratação, mas pela temperatura do asfalto;

Não deixar o animal em um carro fechado e principalmente sozinho;

Dependendo do pet que possui, mantenha-o em regiões frescas e arejadas;

Não esqueça da água.

A lista completa pode ser conferida no site da RSPCA.