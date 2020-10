Picada de centopeia gigante mata ex-campeão de Muay Thai

Dokmaipa Por Pongsawang, 52, ex-campeão de Muay Thai foi mordido na perna esquerda por uma centopeia gigante em uma pequena cidade da Tailândia e, segundo sua filha, preferiu não ir ao médico.

O local infeccionou e Pongsawang começou a sentir tonturas, calafrios e ficar muito doente. Ele foi levado ao hospital, mas entrou em coma e faleceu poucos dias depois.

De acordo com o laudo médico, ele teve uma infecção grave no sangue.

As centopeias gigantes podem chegar a ter 30 centímetros de comprimento e seu veneno não costuma ser fatal para seres humanos, provocando apenas dor intensa, fraqueza, febre e tonturas.

No caso do lutador, de acordo com a filha, ele sofria de diabetes, o que agravou seu quadro clínico. (Com Mirror)