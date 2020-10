Expectativa X Realidade: a 'tábua de aperitivos' que viralizou nas redes sociais

O delivery, modalidade que parece ter se consolidado durante a pandemia, pregou uma peça em um argentino recentemente. Seu post no twitter reclamando da aparência e do sabor da tábua de aperitivos que havia pedido em casa se tornou viral. Como resultado, a administração do local – um bar de Buenos Aires – teve que pedir desculpas.

"Pedimos uma tábua de aperitivos em casa. Mas juro pra vocês que dou comida de melhor qualidade e aparência aos cães que vejo na rua." – Escreveu. O tweet já ultrapassou as 44 mil curtidas.

Pedimos una picada a domicilio. Les juro que yo les doy comida de mejor calidad y mejor presentada a los perros de la calle. pic.twitter.com/ATsTtq4zdi — Facundumlegem (@facundumlegem) October 4, 2020

Segundo o jornal Clarín, da Argentina, muitos internautas pediram a ele mais detalhes sobre o pedido, que trazia bife à milanesa, batata frita, linguiça, almôndegas, pão e queijo, entre outros ingredientes.

“Para aqueles que me perguntaram o preço e queriam ver como era a sua apresentação no aplicativo, aqui estão as respostas.” – Esclareceu. Na imagem compartilhada consta o valor que supostamente foi pago por ele: 1050 pesos argentinos (ou 76 reais, na cotação atual da moeda brasileira).

A los que me preguntaban precio y querían ver cómo era la foto de presentación, ahí van las respuestas. pic.twitter.com/h3wo8fUnxW — Facundumlegem (@facundumlegem) October 4, 2020

A administração do bar pediu desculpas e ofereceu alguns produtos em compensação pelo ocorrido. Entretanto, o homem pediu apenas que usassem esse dinheiro para, no mínimo, comprar divisórias de papelão para as embalagens. “Espero que seus próximos clientes tenham melhor sorte " – Concluiu.