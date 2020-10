China tem novo surto de peste suína

Autoridades sanitárias da China anunciaram nesta sexta-feira que detectaram um novo surto de peste suína africana.

O último surto registrado no país foi há cerca de três meses e fez com que o governo tivesse que sacrificar dezenas de milhões de animais, o que fez disparar o preço da carne suína no país.

A peste suína é uma doença hemorrágica altamente contagiosa que pode causar a morte do animal entre dois e dez dias após a contaminação. Ela é inofensiva para os seres humanos.

O surto foi detectado na região central da China, em Chongqing, em um grupo de 70 porcos. O local onde os porcos foram contaminados, os veículos e até a estrada local estão passando por um processo de desinfecção. (Com 24h)