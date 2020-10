Vírus desconhecido da família da varíola contamina duas pessoas no Alasca

Pelo menos duas pessoas foram contaminadas no Alasca por um novo vírus, batizado de Alaskapox entre os cientistas.

O vírus foi identificado como pertencente à família dos orthopoxvirus, o mesmo responsável pela varíola, mas nunca havia sido detectado anteriormente.

O segundo caso foi relatado em agosto quando uma paciente procurou o médico com uma pequena lesão cinza no braço, com posterior dor no ombro, fadiga e febre.

As autoridades sanitárias da região de Fairbanks, local das infecções, acreditam que a contaminação foi causada pelo contato com pequenos animais.

Segundo os médicos, ainda não existe qualquer evidência de que o novo vírus se espalhe de pessoa para pessoa. (Alaska Public)