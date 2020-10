Vídeo registra momento em que iceberg gigante tomba em cima de dois exploradores

Dois exploradores que analisavam uma região do Polo Norte, junto com uma equipe, passaram por momentos de tensão e experiência de quase morte recentemente.

No vídeo que se tornou viral nas redes sociais é possível ver que Mike Horn e Fred Roux, que estavam em um barco, resolvem escalar um iceberg e pouco mais de um minuto depois do barco se afastar, o gigante bloco de gelo começa a tombar sobre os exploradores, jogando-os na água gelada.

Nas imagens é possível perceber que ambos ainda tentam escalar rapidamente o iceberg para escapar das águas de temperaturas negativas, porém sem sucesso. Tanto Horn, quanto Roux estão bem, embora o susto.

De acordo com o Daily Mail, Mike Horn, 54, que é explorador profissional aventureiro há aproximadamente 30 anos, explicou em seu canal do YouTube que até profissionais mais experientes podem cometer erros, mas que buscam tomar as melhores decisões. "Já tive alguns acidentes, mas sempre tentamos adotar a melhor decisão na hora certa e voltar para casa com vida".

Sobre a experiência de quase morte, Horn brincou: “É mais seguro ver cubos de gelo em seu gim-tônica do que ver cubos de gelo caindo em seu rosto no Ártico”.

Quer conferir como esse momento? Assista abaixo o vídeo divulgado por um canal do YouTube.