Vídeo: mulher faz buracos personalizados na cerca de casa para que seus cachorros possam vê-la chegar

Uma dedicada mãe de pet foi chamada de ‘gênia’ após criar buracos na cerca do jardim para que seus cachorros possam vê-la chegar casa. O engenhoso trabalho manual foi revelado através de um vídeo no TikTok que derreteu os corações dos amantes de animais em todo o mundo.

O clipe começa com a dona dos amáveis labradores estacionando seu carro em uma garagem do lado de fora da sua casa (que, segundo o The Sun, fica na Austrália). Segundos depois, um nariz molhado e um par de olhos curiosos surgem nos orifícios cortados. A moça ri, diz "oi" e, em seguida, o segundo cãozinho aparece.

O vídeo, com a legenda ‘Mommy is Home’ (‘Mamãe chegou em casa’, em tradução livre para o português), rapidamente se tornou viral, somando 2 milhões de curtidas e mais de 18 mil comentários até o momento.

