Vídeo: Após falha, ventilador explode e incendeia UTI na Índia

Uma falha em um equipamento de um hospital na Índia, resultou em segundos de pânico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dedicada à pacientes com Covid-19.

Nas imagens divulgadas na internet é possível ver o momento exato em que um ventilador, presente no espaço localizado no primeiro andar do centro médico, apresenta falha, pega fogo e explode. É possível observar ainda o desespero das profissionais da saúde para afastar os pacientes que estavam próximos ao fogo.

Confira abaixo como foi o momento reproduzido por um canal do YouTube.

Segundo informações do jornal local Times Of India, uma testemunha não identificada relatou que o incidente não aconteceu por falha em alguma tomada ou plugue, mas sim por conta do equipamento. “Foi fornecido para nós como uma versão atualizada, mas o mesmo ventilador quem causou esse incidente”.

Além de cuidarem dos pacientes, os profissionais da saúde que estavam no local no momento do ocorrido, se tornaram mais uma vez heróis por terem protegido e conseguido resgatar todos as pessoas que estavam no local.

Não há informações, até o momento, de pacientes que tenham ficado feridos pelo incidente. De acordo com o TOI, o local passará por inspeção para detectar de maneira precisa qual foi de fato o foco do incêndio.