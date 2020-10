Jovem entra para o Guiness Book com as pernas mais compridas do mundo

A norte-americana Maci Currin, de 17 anos, natural do Texas, Estados Unidos, bateu o recorde de as pernas mais longas do mundo, até então pertencente à russa Ekaterina Lisina.

Maci tem nada menos do que 1,35 metro somente de pernas. Sua altura total passa dos 2 metros.

Ela entrou para o Guiness Book de recordes mundiais por um pequeno detalhe, sua perna esquerda é um centímetro maior do que a direita, garantindo o título.

A menina disse que tem pontos negativos em ter as pernas tão longas, como bater a cabeça ao entrar pelas portas, em carros e achar roupas do tamanho correto, mas espera que o título ajude as pessoas que tenham atributos físicos únicos a se aceitarem. (Com metro UK).