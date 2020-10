Caçadores capturam ‘besta píton’ na Flórida

Dois caçadores de cobras anunciaram nas redes sociais que conseguiram capturar a maior píton já vista nos Everglades, na Flórida, Estados Unidos.

O recorde atual para comprimento de cobra é de 5,7 metros, mas estima-se que essa píton tenha mais de 6 metros. Eles estão aguardando a medição oficial para registrar o recorde.

Ryan Ausburn e Kevin Pavlidis trabalham para a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, que tem um programa para eliminação das cobras píton no estado, já que é um animal que não pertence ao bioma local e é uma ameaça ao ecossistema dos Everglades.

No Facebook, os caçadores de píton escreveram: “Na sexta-feira, tiramos esta BESTA de cobra da água até a cintura no meio da noite, no meio dos Everglades”. (Com Daily Star)