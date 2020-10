Vídeo registra momento em que homem é atingido por raio em Santa Catarina

Um homem de 47 anos foi atingido e morto por um raio na noite da última sexta-feira (2). O acidente aconteceu na praia de Itapema, Santa Catarina, enquanto Fabrício Corrêa Gasparetto fazia uma caminhada.

No momento do ocorrido, aproximadamente às 19h, Fabrício estava com um amigo, que passa bem, mas que foi encontrado desorientado no local, após o choque. Uma câmera de segurança registrou o instante em que Gasparetto, que era corretor de imóveis foi atingido, a autenticidade da gravação foi confirmada pela prefeitura local. Assista abaixo.

De acordo com o jornal O Tempo, o Corpo de Bombeiros informou que o corretor sofreu uma parada cardiorrespiratória, sendo resgatado e levado ao hospital, porém não resistiu ao impacto e acabou falecendo.

No dia seguinte (3), o corpo de Fabrício Corrêa foi velado e cremado.

Se proteja

De acordo com a Defesa Civil do Paraná, algumas ações devem ser adotadas para se prevenir de raios em dias de fortes chuvas:

Busque refúgio dentro de edifícios;

Em caso de chuvas, se possível fique em casa;

Caso esteja em casa, se mantenha distante de portas e janelas;

Fique longe de árvores isoladas;

Caso esteja viajando, permaneça dentro do veículo, pois este é um resistente mecanismo de proteção contra os raios.

Caso queira conferir a lista completa de orientações, acesse o site da Defesa Civil do estado do Paraná.