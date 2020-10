Vídeo: cientistas encontram tubarão branco gigante de 1,6 toneladas

Chamada de ‘Rainha do Oceano’, o exemplar de tubarão fêmea gigante foi descoberto nas águas da Nova Escócia, no Canadá.

Ele mede pelo menos 5 metros e tem 1,6 toneladas e é o maior que os cientistas já encontraram naquela região.

O tubarão branco foi chamado de ‘Nukumi’, uma homenagem a uma lenda da sábia avó do povo nativo Mi’kmaq.

Para aprender mais sobre os padrões de migração dos tubarões e entender seu ciclo de vida, os pesquisadores realizaram uma perigosa manobra para capturar Nukumi e ‘marcá-la’ com um chip de localização. (Com T13)

Veja o vídeo do tubarão banco gigante:

3,541 lb #greatwhiteshark “Nukumi” is an ancient mature female #whiteshark or “Queen of the Ocean” that will share years worth of knowledge with the collaborative #OCEARCH science team. #ExpeditionNovaScotia #FactsOverFear pic.twitter.com/USVdvfqrdm

— OCEARCH (@OCEARCH) October 3, 2020