Presos foram obrigados a ouvir ‘Baby Shark’ por horas como punição

Autoridades americanas estão investigando acusações contra ex-funcionários da prisão de Oklahoma que forçaram quatro presos algemados a ouvirem a música infantil ‘Baby Shark’ em alto volume por cerca de 4 horas consecutivas.

Segundo informou o jornal ‘10 News’, os incidentes ocorrem em novembro e dezembro passado e os ex-funcionários e um supervisor da cadeia enfrentam acusações de crueldade e contravenção.

De acordo com os relatos, os presos eram mantidos em um paredão em pé, com as mãos algemadas para trás e ouvindo a canção em loop por horas em altíssimo volume, até que os agentes considerassem que já era suficiente.

A canção 'Baby Shark' estourou em 2018 e seu vídeo nas redes sociais já foi visto mais de 6.5 bilhões de vezes em todo o mundo.

Veja o vídeo: