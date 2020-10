Mulher denuncia barata encontrada em lanche entregue por hospital na Bahia

Uma mulher que estava com a filha internada em um hospital da cidade de Salvador, na Bahia, denunciou recentemente o centro médico por uma um fato inusitado. Ao receber o kit-alimentação dado aos acompanhantes, notou que dentro do saco plástico estavam várias baratas.

A situação aconteceu no Hospital Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) e teve um vídeo divulgado nas redes sociais, pela mãe, Liliane Tavares de Souza, de 19 anos.

Além das baratas, do tipo francesinha, a mulher denunciou também ao Jornal da Manhã a falta de medicamentos. Liliana relatou ainda que trouxeram outro kit para ela, mas que ficou com receio de consumi-lo.

O caso se tornou viral e revoltou diversos internautas, principalmente devido o local em que os insetos foram encontrados.

Em nota oficial enviada ao jornal local, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab), comunicou que o hospital em que aconteceu o caso possui exigentes protocolos de higiene, mas que de toda forma irá investigar o caso. Confira abaixo a manifestação:

“O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) possui alvará sanitário e segue, rigorosamente, todos os protocolos de higiene, do preparo à dispensação dos alimentos, que são produzidos para pacientes e funcionários. A entrega do kit, com cada item embalado de maneira individual, é realizada por funcionário do serviço de nutrição e não há registro de recusa e/ou reclamação no momento do recebimento da refeição. Apesar de obedecer todos os critérios estabelecidos pelos órgãos competentes – tendo realizado, nos últimos dois meses, cinco dedetizações -, a diretoria do HGRS já está apurando o ocorrido”.