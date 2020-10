Casal é pego fazendo sexo na praia, mas multa foi por não usar máscara

Um garçom flagrou um casal fazendo sexo em uma das mesas de um restaurante fechado em uma praia no sul de Israel no último sábado, de acordo com The Jerusalem Post.

A polícia foi acionada e chegou a tempo de pegar os pombinhos. Eles foram advertidos e receberam quatro multas, não por fazer sexo, mas por descumprir os regulamentos do coronavírus.

Uma das queixas dos policiais aos amantes era que eles não estavam usando máscara facial.

O regulamento da cidade permite que apenas atletas e pessoas que fazer exercício físico tenham acesso á faixa de areia da praia da cidade.

As autoridades de saúde determinam ainda que as pessoas mantenham uma distância mínima de dois metros.