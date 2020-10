Abandonado há 11 anos em canil, 'cão mais triste do mundo' busca um lar

Molly é uma cadela que foi achada vagando nas ruas de uma cidade inglesa quando tinha apenas 8 meses e foi recolhida por entidade de assistência de animais abandonados.

Ela viveu 11 anos em um canil, sem nunca ter sido adotada, e não sabe o que é ter uma casa ou um cuidador. Ela passou praticamente toda a sua vida trancada em uma gaiola e, ocasionalmente, saindo para tomar sol em espaço confinado.

Com a chegada da velhice do animal, os responsáveis pelo canil estão desesperados para encontrar uma casa para a cachorra para que ela passe seus últimos anos de vida em um lar, com uma família que nunca teve.

“Ela teve um começo de vida muito difícil, mas todo cachorro merece uma família amorosa e esperamos que Molly finalmente encontre a dela.”, disse Celine Di Crocco, gerente da Dogs Trust. (Com Daily Star).