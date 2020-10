Vídeo registra momento de tensão em que urso de 200 quilos ataca treinador em circo na China

A utilização de animais em apresentações circenses é até hoje bastante criticada por diversas pessoas e principalmente por entidades de proteção de espécies.

Um caso que aconteceu recentemente em um circo chinês chocou diversos internautas por uma situação inesperada, um urso de aproximadamente 200 kg atacou seu treinador durante uma apresentação.

De acordo com informações do portal Kenyan News, o ataque ocorreu logo após o homem impedir o urso de comer os alimentos jogados pelo público.

Nas imagens é possível ver que outros funcionários começam a bater no urso para que ele se afaste do treinador, que por fim ficou com ferimentos leves, isso porque o animal teve seus dentes cerrados quando filhote, para evitar um possível ataque como este.

O vídeo se tornou viral nas redes sociais e inclusive alvo de críticas por entidades de proteção que pedem que seja proibido o uso de animais em apresentações.

Confira abaixo o vídeo divulgado por um canal do YouTube.