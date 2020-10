Vídeo mostra sucuri fêmea perseguida por machos em Ituverava

O estudante de medicina veterinária Antônio Stábile dos Santos flagrou uma cobra sucuri fêmea gigantesca cruzando a rua de terra enquanto 5 machos a perseguem para iniciar o ritual de acasalamento, na cidade de Ituverava, no interior de São Paulo.

A sucuri tinha pelo menos 6 metros, segundo Stábile. Ele explicou que estava com amigos quando alguém começou a gritar e eles foram ver do que se tratava e viram as cobras.

Como apenas ele tinha celular, registrou as imagens do vídeo.

De acordo com biólogo, as sucuris são as segundas maiores cobras do planeta em comprimento e as mais pesadas. (Com G1)

Veja vídeo: