Vídeo mostra hipopótamo feroz arrastando menino para o lago

Um vídeo que circula pelas redes mostra o momento em que um hipopótamo extremamente feroz arrasta um menino para o lago, no Quênia.

De acordo com informações do Daily Mail, o garoto brincava na beirada do lago onde várias mulheres lavavam sua roupas quando o animal subitamente agarrou o garoto0 e o arrastou para debaixo da água.

As pessoas que estavam no local gritaram e jogaram pedras para tentar espantar o animal, mas isso parece enfurecer ainda mais o hipopótamo, que submerge nas águas turvas do lago.

Segundo o Serviço de Vida Selvagem do Quênia, cresceu muito o número de ataques de crocodilos e hipopótamos ao redor do Lago Naivasha e na região do Lago Vitória, onde ocorreu o incidente do garoto.

Veja as imagens (Cuidado, as imagens são fortes)