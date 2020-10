Idosa protagoniza reencontro emocionante em hospital, após 6 meses sem ver seu cachorrinho; assista

Uma paciente de 89 anos, está há 3 meses internada em hospital de Niterói, no Rio de Janeiro. Por diversos problemas de saúde, esta é a quarta vez que a mulher é internada somente este ano e por esse motivo, a senhora estava cerca de 6 meses sem ver seu cachorrinho, Bill.

Para matar a saudade de seu pet, segundo informações do Jornal de Brasília, um encontro foi organizado pelo médico Ronaldo Gismondi.

A idosa, Dulce Cunha, enfrenta diversos problemas de saúde e já teve infarto, insuficiência cardíaca e agora, na mais recente internação, aguarda por uma cirurgia no coração. Ela relatou em entrevista, que após a visita de seu cachorrinho se sentiu mais forte para seguir com os cuidados e logo poder estar com seu pet em casa.

Por enquanto, Bill segue acompanhado e recebendo os cuidados da sobrinha de Dulce, que está responsável pelo animal desde o início da internação da senhora.

Quer conferir como foi esse momento? Assista abaixo o vídeo divulgado pelo médico em sua conta no Instagram: