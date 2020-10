Homem pede parmegiana para almoço ‘só com arroz’ e se surpreende com o que foi entregue

Um comerciante da Zona Oeste do Rio de Janeiro passou por uma situação inusitada recentemente ao fazer o pedido de um bife à parmegiana para seu almoço.

De acordo com uma publicação feita em sua conta do Twitter, Lucas Duarte explicou que havia solicitado a entrega da comida “só com arroz”, pensando que mandariam a embalagem sem os demais complementos, mas foi quando percebeu que na verdade o marmitex havia chegado literalmente só com arroz. “Pedi uma quentinha hoje aqui na loja de frango à parmegiana, pedi para colocar só arroz… segue a foto”.

Pedi uma quentinha hj aqui na loja de frango a parmegiana, pedi pra colocar só arroz… segue a foto pic.twitter.com/g4O5AN0yqP — Lucas Duarte (@lcduarte22) September 22, 2020

A publicação se tornou viral nas redes sociais e em vários sites de notícias.

Lucas tweetou ainda que chegou a procurar o frango no fundo da embalagem, para ver se não tinham confundido e trocado as posições dos pratos, mas constatou que realmente tinha vindo só o arroz.

Felizmente, o comerciante mandou uma mensagem ao restaurante que solucionou o problema.

Brincadeira, quentinha foi 11 merres, o rapaz mandou o frango rapidinho demorou nem 2 min — Lucas Duarte (@lcduarte22) September 23, 2020

Para reafirmar que tinha sido somente um engano, dias depois Duarte fez um novo pedido e celebrou que desta vez o frango havia chegado junto com os outros componentes. Confira abaixo a publicação.