Crocodilo enorme é avistado em praia da Austrália

Uma banhista que passeava com seu cão na beira da praia em Darwin, na Austrália, na tarde deste domingo, quase morreu de susto quando se deparou com um enorme crocodilo na parte mais rasa do mar.

Nicole Wallace disse que é a primeira vez que vê um crocodilo em água salgada, na praia, tomando sol entre os banhistas.

Imediatamente, ela avisou outras pessoas para afastarem as crianças e os cães da água, pois o crocodilo estava se aproximando perigosamente da areia.

Alguns banhistas que estavam no local correram para retirar seus pertences e se afastar da areia.

O Departamento de Recursos Naturais foi chamado para tentar capturar o animal. (Com Daily Mail)