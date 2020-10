Vídeo registra momento desesperador em que pitbull ataca criança de 7 anos na Argentina

Um vídeo de uma câmera de segurança registrou um momento de desespero, uma menina de aproximadamente 7 anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull, na cidade de Buenos Aires, Argentina.

O fato aconteceu no último dia 26 de setembro, quando a menina passeava com a mãe e então sofreu o ataque. Nas imagens de uma câmera é possível ver que a mulher, desesperada, tenta de todas as formas livrar a filha que teve a perna mordida pelo animal e ainda a arrasta pela calçada, mas o pitbull se recusa.

Rapidamente, uma multidão de pessoas apareceu para ajudar a mãe, mas para o desespero dela, infelizmente o animal ficou com os dentes presos na perna da pequena por cerca de dois minutos.

Após finalmente conseguir soltar a perna da menina, ela foi levada ao hospital imediatamente, local em que recebeu todos os cuidados de uma fratura exposta resultado do ataque.

Segundo informações do portal Daily Mail, os familiares da pequena Jazmin identificaram o dono do animal, que negou ser o responsável pelo pet: “Ele veio ontem e disse que aquele não era o cachorro dele. Mas depois descobrimos que ele havia abandonado o cão no campo, porque o pitbull havia mordido minha sobrinha e também queria vendê-lo”, finalizou.

A menina está estável neste momento e sob cuidados médicos.