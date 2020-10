Vídeo flagra homem ‘polvilhando’ pelo pubiano na comida para não pagar conta

Um fato ocorrido recentemente revoltou o dono de um restaurante na Inglaterra. Após um possível problema com a higiene dos pratos de seu estabelecimento, o homem descobriu que na verdade havia sido vítima de um golpe.

Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança é possível ver que dois homens estão comendo, quando um deles começa a arrancar seu próprio cabelo e colocar na comida. Se isso por si só não fosse um ato inesperado, o indivíduo é flagrado também por mais de vez uma colocando uma das mãos dentro de seu short e polvilhando as comidas que estavam na mesa.

De acordo com informações do jornal Daily Mail, os homens, na hora de pagar a conta, afirmaram que tinha cabelo na comida, mas quando o dono do restaurante foi averiguar notou que os pelos e cabelos estavam na verdade por todos os itens pedidos pelos dois indivíduos. “Na hora de pagar, eles falaram que tinha cabelo na comida. Verificamos e havia cabelo no biryani, kebabs e pães naan também”, comentou o dono do estabelecimento.

Indignado com a situação, o responsável pelo restaurante resolveu analisar as imagens da câmera de segurança e constatou o que de fato tinha acontecido.

Mesmo tendo provas, os dois homens não cederam e após cerca de 10 minutos de discussão, deixaram o restaurante pagando somente £ 20, quando na verdade a conta era de 70 libras.

Assista abaixo as imagens gravadas pela câmera de segurança do restaurante e publicadas em um canal do YouTube.