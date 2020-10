Vídeo flagra adolescente se equilibrando em lixeira para escapar de cachorro

Biscoito, este é o nome do cachorro que se tornou viral nas redes sociais, por um fato considerado por muitos como engraçado.

Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança é possível ver um menino de 14 anos, correndo para escapar do possível ataque de um cachorro. Como estava sem saída, a alternativa que encontrou foi subir em uma lixeira. Assista abaixo o momento.

Segundo informações do portal PA Net, o caso aconteceu no bairro de Jacarandá, em Pouso Alegre, Minas Gerais, no começo deste ano, mas só teve o vídeo divulgado agora pela dona do pet, conhecido como Biscoito, Alina Silva.

A jovem explica que o menino tinha ido chamar seu irmão para brincar, mas quando chegou ao local, o portão estava encostado e foi quando o cachorro escapou e correu atrás do adolescente. Como não tinha para onde escapar, resolveu subir na lixeira.

Lia garante que embora Biscoito seja um cachorro bravo, ele não iria morder de fato o adolescente. Inclusive ressaltou que achou o fato engraçado.

O vídeo se tornou viral nas redes sociais e o menino de 14 anos está gostando da repercussão: “Não esperava que ela fosse postar, mas achei engraçado ela publicar. Quase todo mundo no bairro já me conhece. Onde eu vou, as pessoas me chamam de ‘famosinho’ ou me perguntam ‘cadê a lixeira’?”, comentou.