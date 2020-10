Vídeo: corpo de jovem que será beatificado pelo Papa está intacto, mesmo 14 anos após seu enterro

Carlo Acutis nasceu na Inglaterra em 1991 e morreu na Itália em 2006, devido a uma leucemia fulminante. Em 2018, foi declarado ‘Venerável’ pela Igreja Católica.

Segundo o Clarín, o jovem, conhecido como o ‘ciberapóstolo da Eucaristia’ (por ser muito católico e programador de softwares), será beatificado no próximo sábado, 10 de outubro. Esse é o último passo antes de ser santificado.

Mas uma grande surpresa veio na última quinta-feira, quando o corpo do jovem, morto aos 15 anos, foi exumado para o processo de beatificação. O túmulo foi aberto em uma cerimônia religiosa e as imagens do evento rapidamente se tornaram virais: 14 anos após o seu sepultamento, o corpo de Carlo foi mantido em perfeitas condições, sem quaisquer sinais visíveis de deterioração.

As redes foram inundadas com afirmações de que se tratava de um milagre. Já os mais céticos afirmam que a preservação do corpo intacto se deve apenas à falta de oxigênio no local onde está sepultado. Por sua vez, o padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, reitor do santuário onde descansa Carlo, confirmou que seu corpo “está muito completo, não intacto, mas completo. Conserva todos os órgãos.”

“Tem sido feito um trabalho em seu rosto e é bom que, pela primeira vez na História, seja possível ver um santo vestindo jeans e um calçado esportivo. É uma grande mensagem.” – Acrescentou o religioso. Veja abaixo o vídeo com imagens do corpo de Carlo: