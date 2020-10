Vídeo registra entregador pulando cerca para fugir de cachorro que só queria brincar

Um vídeo divulgado nas redes sociais recentemente registrou um momento de “tensão” e ao mesmo tempo engraçado.

Nas imagens publicadas no YouTube é possível ver quando um entregador da empresa americana, Amazon, sai correndo para tentar fugir de um cachorro gigante.

Após conseguir escapar, o entregador acaba percebendo que na verdade o “cãozinho” só queria brincar.

De toda forma, é entendível a reação do homem, já que os entregadores das mais variadas empresas e negócios enfrentam uma batalha diária para se proteger dos ataques de alguns pets.

De acordo com o portal Amo Meu Pet, a situação gerou estranheza em Allan e Meredith Anderson, donos do cão Wiston, mas que logo perceberam o que tinha acontecido e caíram na risada. “Minha esposa estava se perguntando porque o entregador estava do outro lado da calçada, ofegante e sorrindo para si mesmo. Ela apenas disse a ele 'meu cachorro é apenas um cachorrinho grande e amigável, desculpe se ele te assustou'. Assim que percebemos que ninguém estava ferido, rimos para nós mesmos. Na verdade, parecia que o entregador se divertiu muito”, comentou Allan.

Quer conferir como foi esse momento? Assista abaixo o vídeo divulgado por um canal do YouTube.