Músico morre durante live em Minas Gerais

Era para ser um dia de comemoração de amigos relembrando a antiga banda CLM, que fez sucesso na década de 90 em São Francisco, no Norte de Minas Gerais, mas acabou em tragédia.

O músico José Carlos Leal Madureira estava feliz em voltar a tocar com os amigos na live quando de repente caiu no chão, no meio de uma música, neste sábado, já desacordado.

Dois amigos que também tocavam eram ex-socorristas do Samu e rapidamente providenciaram ajuda, mas José Carlos morreu assim que chegou no hospital de infarto fulminante.

A live do show da CLM estava sendo preparada há alguns meses por um dos músicos, que tem um grupo chamado ‘Memórias de São Francisco’ e sugeriu reviver a banda e os anos 90 na região.

Na banda ninguém sabia, mas José Carlos tinha problemas cardíacos e usava um marca-passo. (Com G1)