Homem se torna herói após salvar menino surdo em lago cheio de crocodilos

Jeffery Bowen, um homem de 40 anos, se tornou um herói nas redes sociais, após salvar a vida de um menino surdo que estava quase se afogando em um lago cheio de crocodilos.

De acordo com informações do portal Stabroek News, o fato aconteceu por volta das 19h20, na cidade de Bridgeport, no estado americano de Connecticut, quando Bowen e um amigo passavam por um lago e avistaram o menino surdo na água, lutando para sobreviver.

Além do risco de afogamento, outro grande impasse era que o lago que estava o garoto é cheio de crocodilos, o que poderia resultar em um ataque fatal.

Bowen explicou que devido o horário, acreditava tratar-se de um cadáver, mas logo em seguida, após notar os movimentos do menino, confirmou que ele seguia vivo.

Em um primeiro momento, Jeffery tentou ajudá-lo com um galho, que acabou se partindo, então sem saída, acabou tendo que entrar na água e assim conseguindo salvar o menino. Porém, o caso não estava finalizado, Bowen relata que o garoto havia engolido muita água e teve que colocá-lo de lado para que pudesse se recuperar.

Após o susto, o homem se ofereceu para levá-lo para casa, mas como o menino não respondeu, percebeu que ele era surdo.

Com todo o ocorrido, o local ficou aglomerado de pessoas, e é quando alguém, não identificado, chega ao lago e começa a gritar: “Jaydan! Jaydan!”, que era de fato a criança.

Jeffery disse que desde o ocorrido não teve contato com Jaydan. A mãe do pequeno não quis se pronunciar sobre o caso.