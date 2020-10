Homem com transtorno mental compra comida e restaurante entrega marmitex com carvão

Um caso que aconteceu no último domingo (27) revoltou milhares de internautas. Um homem da cidade de Serra do Ramalho, na Bahia, teria ido a um restaurante comprar um marmitex para se alimentar e quando chegou em casa percebeu que a ao invés de comida, a embalagem entregue estava cheia de carvão.

De acordo com a publicação da jovem, Jamilly Rodrigues, que se identifica como sobrinha do senhor, ele ficou bastante abalado com a situação chegando a chorar. Veja abaixo:

Gente olha isso dero carvão para bocão em vez de comida eles dero carvão ele tá chorando isso é falta de respeito ele… Posted by Jämïľľy Rödrïgüës on Sunday, September 27, 2020

No mesmo dia do ocorrido com a marmitex de aproximadamente R$ 10,00, o dono do estabelecimento, Adelson Ferreira da Silva, 32, se pronunciou ao jornal Folha do Vale e disse que o funcionário responsável pela “brincadeira de mau gosto” foi demitido. “Esse senhor nunca ofendeu ninguém no restaurante, nós sempre o tratamos bem. Ele foi muito humilhado por um funcionário, no entanto, já conversei com a família dele e estou à disposição”, finalizou.

O homem reforçou ainda que não compactua com a ação do ex-funcionário e finalizou com um pedido de desculpas: “Nenhum ser humano merece ter esse tratamento, mais uma vez peço desculpa a família dele”.