Ex-sargento luta contra jacaré de mais de 4 metros para salvar cachorrinho de estimação

Um caso registrado na Flórida, Estados Unidos, chocou diversos internautas. Um homem, ex-sargento, teve que lutar contra um jacaré de mais de 4 metros para salvar a vida de seu cachorrinho de estimação.

Em entrevista ao jornal americano, WFLA, Trent Tweddale, dono do pet Loki, explicou que os dois estavam fazendo sua caminhada matinal em sua fazenda, quando o ataque aconteceu.

Tweddale relata que durante o passeio, o jacaré atacou seu cachorro e tentou arrastá-lo para dentro da água. O ex-sargento explica que em um primeiro momento tentou puxar a coleira do pet, o que mais parecia um cabo de guerra e quando percebeu que não estava funcionando, resolveu entrar na água.

Após estar com a água cerca da altura do joelho, Trent começou a bater na cabeça do jacaré, até que ele cedeu e soltou o cachorro.

Depois do ocorrido, Trente ficou com alguns arranhões, mas Loki teve que ser levado imediatamente ao hospital e passar por uma cirurgia de emergência, após quase ter a perna dianteira arrancada. Ambos estão bem e Loki segue se recuperando do incidente.

Sobre o jacaré, com o auxílio da instituição Florida Fish and Wildlife, o homem instalou uma armadilha em sua fazenda, para assim capturá-lo e que tenha o destino adequado.

Assista abaixo a matéria divulgada pela WFLA no YouTube.