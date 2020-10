Atriz pornô faz oferta inusitada para motivar atletas a vencerem o campeonato

Torcedora do Rangers da Escócia, a atriz pornô Lana Wolf cansou de ver o principal rival do seu time, o Celtics, levar os títulos nacionais e resolveu colocar um pouco mais de emoção no campeonato.

Para incentivar os jogadores, ela ofereceu um ano de acesso grátis ao seu canal no site de conteúdo adulto OnlYFans.

O Rangers lider o campeonato escocês, o Scottish Premiership, com 23 pontos, mas o arquirrival Celtics tem 22 pontos e um jogo a menos.

O Celtics venceu os últimos nove campeonatos no país

“Isso é algo que posso discutir em particular com a equipe do site, mas todos receberão uma assinatura gratuita de um ano na minha página. Isso é o mínimo que posso fazer”, disse Lana.