Teste de covid-19 perfura revestimento do cérebro de paciente

Uma mulher que se submeteu ao teste de covid-19 com a haste introduzida pelo nariz teve uma perfuração do tecido que reveste o cérebro, informou um jornal médico dos Estados Unidos.

De acordo com o jornal, uma sequência de eventos levou ao acidente. A mulher tinha uma condição rara e não diagnosticada e o teste pode ter sido realizado de maneira errada.

A mulher tem cerca de 40 anos e havia feito um teste nasal antes de se submeter a uma cirurgia, mas os médicos notaram que um fluído claro passou a escorrer do nariz da paciente.

No decorrer do dia ela teve dor de cabeça, vômitos, rigidez no pescoço e aversão à luz.

A paciente foi tratada e se recuperou bem.

O caso foi publicado no JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Apesar do incidente, os médicos que escreveram o artigo garantira, que o teste com a haste no nariz é muito seguro. (Com T13)