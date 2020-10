Milhares de cães e gatos são achados mortos em caixas na China

A polícia chinesa investiga como mais de 4 mil animais, entre cães, gatos, coelhos e porquinhos-da-índia, morreram em um galpão na cidade de Henan, na China.

Os animais estavam dentro de caixas de papelão apenas com alguns furos para respirar.

De acordo com integrantes da ONG Utopia Rescue, que encontraram os corpos dos animais, o local 'fedia a morte' e o galpão estava lotado de caixas para serem transportadas com animais em decomposição.

Os cães e gatos morreram de fome e sede, segundo a ONG. Algumas centenas de animais ainda foram salvos, mas tiveram que ser levados diretamente para um hospital de animais especializado.

A polícia suspeita que os animais tenham sido comprados pela Internet e uma falta de comunicação na cadeia de abastecimento fez com que as caixas fossem deixadas para trás. (Com T13)