Empresária comemora fim do casamento com foto e cartaz: “Enfim...divorciada!”

Vestida de branco e segurando um cartaz que dizia “Enfim…divorciada”, a empresária Carol Dourado, do Maranhão, comemorou com uma foto em frente ao Fórum o fim do processo de separação que se arrastou por mais de um ano.

Nas redes sociais, Carol disse que foi um ano e meio para o processo litigioso (quando há discordância entre as partes) chegar ao fim, por isso ela resolveu comemorar a data de seu divórcio.

A notícia repercutiu nas redes sociais. “Não recebi tanto parabéns assim nem quando me casei, acho que isso já diz alguma coisa”, disse. (Com Extra)

Veja postagem no Instagram: