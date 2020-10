Conheça as 'fazendas de corpos', onde os mortos são deixados para apodrecer em nome da Ciência

No meio da floresta, a apenas alguns quilômetros de uma estrada no Tennessee, nos Estados Unidos, você pode encontrar um terreno de 1 hectare (2,5 acres) cercado de arame farpado. O terreno é o lar da primeira ‘fazenda de corpos’ do mundo.

Segundo o IFLS, os corpos humanos são deixados para apodrecer a céu aberto, trancados em porta-malas de carros ou submersos na água, todos observados de perto por cientistas para ver o que acontece em seguida.

O conceito de fazendas corporais foi concebido pelo antropólogo William M. Bass em 1971. Bass queria entender melhor o processo de decomposição depois de ser solicitado pela polícia para analisar um corpo para uma investigação criminal.

A polícia descobriu um túmulo que havia sido mexido e o cadáver dentro dele parecia incrivelmente fresco para um homem que supostamente morreu durante a Guerra Civil. Bass também desconfiou que o corpo havia sido trocado, dada a carne rosada do cadáver. No entanto, ele estava errado; a análise dos dentes confirmaria que o corpo estava bem preservado devido ao selo apertado de seu caixão de ferro.

Este erro convenceu Bass de que eram necessários mais estudos sobre a decomposição de cadáveres. Ele acreditava que conhecer o processo exato e as variáveis ​​que podem afetá-lo, como temperatura e exposição, poderia ajudar a aplicação da lei a descobrir pistas úteis, como a hora e as circunstâncias da morte.

Atualmente, há sete fazendas de cadáveres operando nos Estados Unidos, todas estudando diferentes aspectos da decomposição, fornecendo treinamento para investigadores forenses sobre como lidar com um corpo na cena do crime e fornecendo pistas vitais para a polícia quando se trata de investigações de morte.

Os corpos chegam à fazenda e são fotografados, medidos e amostrados antes de serem levados para o local. Lá, eles são colocados em qualquer situação que a equipe forense esteja planejando estudar, seja exposição à luz do sol, enterrados sob o solo, enrolados em papel alumínio ou submersos na água. Às vezes, os corpos são colocados em gaiolas para evitar que os animais roam os cadáveres, embora às vezes sejam deixados expostos especificamente para observar o que acontece com os corpos deixados para os necrófagos.

Assim, é possível estudar desde como as populações de insetos são afetadas pela presença de um cadáver em decomposição até como um corpo em decomposição afeta a flora e a fauna local. Pode parecer sombrio, mas o trabalho realizado nessas fazendas fez o campo da ciência forense avançar.