Cachorro vira-lata luta contra pitbull para salvar vida de avó e neto

Um cachorro vira-lata chamado Covid se tornou um herói conhecido no município de Guarapari, no Espírito Santo. Conforme relato da moradora, Cleide Fernandes, ele lutou contra um cão da raça pitbull para salvar a vida de sua vizinha, Elida Nascimento, e seu neto.

Covid, chamado assim por ter aparecido na região durante a pandemia, recebe cuidado de todos os moradores.

Segundo informações do portal Folha Vitória, no dia do ocorrido, o animal acompanhava Elida e seu neto a um passeio. “Eles estavam indo pescar, no caminho um pitbull da vizinhança fugiu e foi em direção deles para atacar. Por sorte, Covid estava perto e não aconteceu uma tragédia. Ele foi para cima do cachorro e defendeu os dois até que um homem que passava ajudou a separar a briga e expulsou o pitbull”.

Devido os ataques, o cão Covid sofreu diversos ferimentos, incluindo alguns graves, mas foi levado imediatamente a um hospital veterinário, local em que recebeu atendimento e todos os cuidados necessários.

O cachorro segue bem, mas terá algumas sequelas, dentre os impactos, ele caminhará mancando a partir de agora.