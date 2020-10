Videogame PlayStation ajuda a salvar jovem de sequestro no Japão; entenda o que aconteceu

Uma estudante da cidade de Saitama, no Japão, passou por momentos de tensão após ser sequestrada por um homem a qual tinha um relacionamento à distância. O caso aconteceu após o sequestrador convencer a jovem de ir visitá-lo em sua cidade.

Quando chegou ao local, a estudante teve seu celular retirado e foi amarrada pelo sequestrador, o que faria com que ela ficasse sem comunicação e não pudesse avisar alguém sobre o risco a qual estava correndo. Foi então que uma ideia surpreendente surgiu, a jovem usou o videogame playstation 4 do homem para se comunicar com as autoridades.

Segundo informações do portal de notícias NHK, para que o resgate fosse possível e o plano desse certo, a vítima utilizou as funções de localização e comunicação disponíveis no game para contatar a polícia.

Nesse momento, o sequestrador Hiroyasu Goto, 44, segue sob investigação, inclusive pela suspeita de assassinato de outras três pessoas. A jovem retornou à casa e está bem de acordo a última atualização.