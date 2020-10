Vídeo registra ato heroico de pai salvando filha de ataque de pitbull

Um vídeo divulgado recentemente pelo canal de notícias americano WDIV-TV, registrou o ato heroico de um pai da cidade de Michigan, nos Estados Unidos, que salva a filha de 12 anos do ataque de um cão da raça pitbull.

Nas imagens captadas pela câmera de segurança de um vizinho é possível ver o momento exato em que o animal de aproximadamente 9 meses sai correndo e ataca a menina, agarrando sua perna.

O pai, Tony Burgess, explicou ainda ao WDIV-TV que seu filho e um amigo ao perceberam que o cachorro estava solto conseguiram correr para dentro de casa, mas o mesmo não foi possível com Emma, a menina de 12 anos que sofreu o ataque.

Embora tenha conseguido salvar a filha, Burgess teve que levá-la ao hospital, e devido as mordidas a menina levou 35 pontos. O pai reforçou ainda que as crianças estão com medo de sair à rua para brincar e ele também não está permitindo.

Sobre o cachorro, foi levado a princípio para um centro de controle animal, mas já está de volta à casa. O vizinho não quis se manifestar sobre o incidente.

Assista abaixo a reportagem divulgada pelo WDIV-TV: