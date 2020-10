Raro leopardo preto é avistado em parque na Índia

Um raro leopardo preto foi avistado em um parque nacional na Índia cruzando a estrada enquanto caçava um cervo.

As imagens foram gravadas por câmeras de segurança e chamaram a atenção dos responsáveis, já que o avistamento desse animal equivale a ‘encontrar uma agulha em um palheiro’.

De acordo com os especialistas, existem apenas cerca de 2 mi leopardos negros em todo o mundo, a maioria vivendo em florestas tropicais no sudeste da Ásia.

A cor escura na pele do animal é causada por melanismo, uma mutação genética que faz com que a pigmentação escura se desenvolva na pele do animal em nível acima do normal.

Acredita-se que essa mutação ofereça camuflagem adicional para o animal em florestas densas, dando uma vantagem ao predador para caçar.