Mulher enfrenta Pitbull para defender cadela de estimação

A advogada Marina de Oliveira Galvão, de 30 anos, passeava tranquilamente com sua cadelinha de raça pug, chamada Pagu, no centro de Palmas, em Tocantins, quanto o pitbull atacou, tentando arrancar a cachorra dos braços da dona, nesta quarta-feira.

Marina conta que quando viu o pitbull sem cólera se aproximando rapidamente, pegou Pagu no colo, mas o pitbull estava muito agressivo e conseguiu puxar a cadelinha para o chão

Sem outra opção, ela se joga em cima do cão feroz e tenta imobilizá-lo com o corpo, quando um vizinho aparece e socorre a cadelinha ferida. Nesse momento, o Pitbull se solta e corre atrás do homem para pegar a cadela novamente, mas é espantado pelas pessoas que pararam para ajudar

A advogada feriu o pescoço e o joelho e a cadela Pagu levou cinco pontos na perna e na barriga.

Ninguém sabe quem é o dono do animal que a atacou. A polícia está investigando.