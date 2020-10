Homem solitário 'se anuncia' em classificados de venda no Facebook

Com 30 anos e há mais de 10 anos sem namorar, o motorista de caminhão Alan Clayton resolveu ir para o ‘tudo ou nada’ e se anunciou em uma página de classificados no Facebook.

Ele já havia tentado vários sites de namoro, mas nenhum deles deu muito certo. Então ele resolveu partir para página de classificados, onde ele se anunciou como ‘usado, mas em bom estado’ e no preço, ‘grátis’.

Clayton disse que com sua idade atual está pronto para casar e ter filhos, uma vez que todos os seus amigos já estão casados e por isso resolveu buscar alguém em sites de namoros, como o Tinder e o Plenty of Fish, mas nenhum deles deu muito certo. “De repente pensei: por que não me anunciar nessas páginas online de pechinchas”, disse.

A ideia chamou a atenção de muitas pessoas e nos próximos dias sua caixa de entrada foi inundada de mensagens de mulheres de todo Reino Unido. Até o momento, apesar da quantidade de mensagens, apenas uma resultou em um encontro, mas Alan mantém a esperança.(Com Metro UK)