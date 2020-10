Emprego dos Sonhos? Resort de luxo nas Maldivas busca livreiro para ‘trabalhar descalço’

Um resort de luxo nas Maldivas está tentando contratar alguém para administrar sua livraria por seis meses.

O Soneva Fushi, um eco resort localizado em uma Reserva da Biosfera da UNESCO, esteve fechado por muito tempo devido à pandemia da COVID-19. Entretanto, no início de setembro reabriu suas portas com todas as garantias de segurança, como a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos.

Segundo o Clarín, o complexo está reiniciando seu programa ‘Barefoot Bookseller’ (ou ‘Livreiro Descalço, em tradução livre para o português), que contrata leitores vorazes para trabalhar na livraria do complexo. O resort fez o anúncio da vaga de emprego em seu site oficial:

Reprodução / Clarín

"Quer fugir de tudo para vender livros em uma ilha deserta das Maldivas? Você é apaixonado por leitura, é um excelente comunicador e adora escrever? Se você se encaixa nesse perfil, é perfeito para nosso Barefoot Bookseller 2020." – Escreveu a administração local.

Em 2018, o resort já havia contratado ‘livreiros descalços’, descrevendo o cargo como "a última vaga para um bibliófilo de uma ilha deserta: vendendo livros descalço, em um dos lugares mais bonitos do mundo.”

Além da venda de livros, workshops e aulas particulares, o livreiro também será encarregado de relatar a experiência no blog da Barefoot Books, além de administrar a sua conta no Instagram e preparar newsletters.

Reprodução / Clarín

Segundo eles, o candidato ideal será alguém que sabe jogar em equipe, que tenha paixão por livros e capacidade de interagir com convidados de todas as idades. Pessoas de todo o mundo podem se aplicar para a vaga.