Dona escreve obituário para o Golden retriever Charlie, seu melhor amigo

O cão Charlie, um golden retriever de 7 anos, morreu no início do mês, após quase 5 meses lutando contra um agressivo câncer de linforma.

Sallie Gregory Hammett, sua dona, ganhou Charlie quando ele tinha apenas 8 semanas, e para ela, o cão era parte importante da família e sua morte a deixou com o coração partido.

Após alguns dias, Sallie resolveu escrever um obituário do cão Charlie como uma forma de terapia, para ajudá-la a superar este momento difícil e também para criar uma memória de seu melhor amigo.

Ela publicou o obituário nas redes sociais e o post foi compartilhado por milhares de pessoas, alcançando mais de 100 mil curtidas.

Sobre Charlie, ela escreveu: “Ele era bom em muitas coisas, mas era o melhor no amor incondicional. Ele ensinou a todos que conheceu sobre amar as pessoas e sempre ver o lado bom de todos".

Sallie mora na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. (Com CNN)

Veja a postagem:

I wrote my dog an obituary because of course I did. He was the best boy. pic.twitter.com/FKmqeivtq9

— Sallie Hammett (@SallieGHammett) September 22, 2020