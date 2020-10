Cansados de brigar com pais, professores compartilham lanches que alunos levam para escola

Cansados de brigarem com os pais por causa do lanche dos garotos, professores de escolas primárias da Inglaterra resolveram compartilhar nas redes os piores lanches que os estudantes já levaram.

Nas escolas inglesas, o lanche das crianças em escolas primárias é monitorado e itens insalubres podem ser confiscados, e a criança recebe um tíquete para comer na escola.

O resultado das postagens deixou muita gente assustada. Um garoto de Halifax levou para a escola um pedaço de torta de porco e uma lata de shandy (cerveja com soda), porque “era tudo que tinha na geladeira”.

Outro garoto trouxe uma lata de Red Bull e um saco de salgadinho de milho e, quando questionada, a mãe disse que o garoto estava cansado e precisava de um pouco de energia.

Em uma escola de Birmingham, uma criança levou um ‘McLanche Feliz’ frio, que havia sobrado do dia anterior, porque a mãe achou que era uma “pena ir para o lixo”.

Mas um outro caso mexeu com os professores: um garoto que não levou lanche e nem tinha dinheiro para comer disse para a professora que tinha comida cereal com água no café da manhã, porque a “mãe precisava do leite para o café”.

“Não tenho vergonha de dizer que chorei quando ele me contou isso”, disse um dos professores que fizeram as postagens. (Com Mirror)