Vídeo registra momento surpreendente em que jovem salva avó de ataque de touro

Um vídeo divulgado nas redes sociais registrou um ato heroico, um jovem salva sua avó do ataque de um touro.

O fato aconteceu no estado de Haryana, na Índia, quando a senhora de 70 anos saía para fazer sua caminhada matinal.

Nas imagens é possível ver que a mulher tenta seguir seu trajeto, quando o boi corre violentamente e lhe atinge com o chifre. Neste momento, o rapaz se acerca desesperadamente para ajudar a senhora que já estava no chão e é quando começa um embate entre o animal e o jovem, que acaba levando vários coices.

Ainda se pode ver que ao tentar escapar, neto e avó são atacados novamente.

Na publicação feita no último dia 28, no Twitter, um internauta disse: “Em Mahendragarh, Haryana, o touro atingiu pela primeira vez a mulher idosa. Com grande dificuldade, as pessoas perseguiram o touro e salvaram suas vidas”. Confira abaixo o vídeo.