Vídeo registra cachorrinho tentando fugir e ‘promovendo rebelião’ em abrigo

Um vídeo hilário foi publicado por um usuário do Twitter este mês. Nele, é possível ver um cachorrinho tentando pular a grade de um abrigo para fugir.

E se não fosse somente isso, para complementar o momento considerado inusitado, o pet é acompanhado por outros animais, inclusive um deles conseguindo pular a grade.

Para dar mais emoção ao vídeo, as imagens contam ainda com a música How You Like That, da banda de K-Pop BLACKPINK.

O usuário compartilhou a gravação com a legenda: “Coragem é contagiosa”.

Quer conferir como foi esse momento? Assista abaixo o vídeo divulgado no Twitter: